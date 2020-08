Un signe ne trompe pas sur l’intense activité du port d’Anvers : le bruit de fond sourd des industries et des moteurs de bateaux. Chaque année, 238 millions de tonnes de marchandises transitent dans les eaux anversoises. Pour acquérir le statut de poumon économique de la Flandre, le port a pu compter sur le génie des hommes. Digues et canaux ont rendu possible le développement du deuxième plus grand port d’Europe, malgré les 80 kilomètres qui le séparent de la mer. L’homme a dû redoubler d’ingénierie et dompter l’Escaut. Parmi les ouvrages remarquables, l’écluse de Kieldrecht. Reportage.