Le centre d’accueil de jour a investi le hall omnisports.

Depuis une dizaine de jours, le centre d’accueil de jour de Charleroi, l’ASBL Comme chez Nous, s’est implanté dans le hall omnisports habituellement occupé par la Cellule d’insertion par le sport à Marchienne-au-Pont, à deux pas de la Maison pour associations.

L’espace a totalement été repensé afin de répondre à l’urgence sanitaire à laquelle sont exposées les personnes en difficulté. "Qu’ils soient sans domicile fixe ou pas, consommateurs de produits stupéfiants ou encore illégaux sur le territoire, tous sont bienvenus de 9 h à 16 h", explique Sophie Crapez, responsable de l’ASBL. Au total, une vingtaine de travailleurs de même qu’une vingtaine de bénévoles se relaient afin de répondre à l’urgence sanitaire. "Le choix de l’emplacement de ce nouveau camp de base a été décidé en concertation avec les services de la Ville afin de pallier le manque de places dans les locaux utilisés d’ordinaire. Nous accueillons chaque jour de la semaine près de 60 personnes dont une dizaine de femmes et 80 personnes le week-end. Ici, il est possible de se poser, de boire un café ou manger un morceau, services que nous ne pouvions plus rendre de l’autre côté. Ce lieu est idéal car nous avons assez d’espace pour tout le monde et nous disposons des infrastructures sanitaires nécessaires. Il est bien plus facile de faire respecter les consignes d’hygiène et de distanciation entre les personnes."

En recherche de bénévoles

Au fil des jours, la solidarité s’est organisée. En effet, le groupe des chefs carolos prépare des repas et l’ASBL Formidable a mis à disposition la "Washmobile". Trois jours par semaine, les personnes qui le désirent peuvent laver leurs vêtements. "Nous ne pouvions plus continuer nos activités sur la place de Charleroi Nord. Afin que les services de l’accueil de jour ne doivent pas déménager une partie de leur matériel, nous avons pensé que la camionnette mobile était une bonne option. Suite à l’augmentation de l’utilisation des machines à laver, le fournisseur de produits Natura Wash a fourni gratuitement les quantités nécessaires", nous confie Faysal Abarkan de l’ASBL Formidable.

Afin de pouvoir répondre dans les meilleures conditions à l’urgence sociale et sanitaire à laquelle sont confrontés les plus démunis, les responsables sont toujours en recherche de bénévoles tant pour l’accueil que pour la remise en état des locaux.