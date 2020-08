À l'origine, les terrasses élargies étaient autorisées à rester jusqu'au 31 août mais la mesure est désormais prolongée jusqu'au 30 septembre. La ville côtière a également décidé de rouvrir la piscine municipale actuellement fermée aux écoles, clubs et associations.

Afin de pouvoir garantir une distanciation sociale sans que les établissements perdent trop de places, les établissements de Blankenberge ont été autorisés à agrandir leur terrasse. Certaines rues ont même été rendues piétonnes dans ce but. Les extensions étaient initialement autorisées jusqu'au 31 août 2020. Dans l'intervalle, le conseil communal a décidé d'autoriser ces terrasses jusqu'au 30 septembre. "L'extension des terrasses constitue une importante valeur ajoutée pour notre restauration locale en ces temps difficiles. De plus, cela offre une atmosphère et une expérience supplémentaires et c'est quelque chose sur lequel nous, en tant que ville balnéaire touristique, voulons continuer à nous concentrer à l'avenir", explique l'échevin de l'Economie locale, Benny Herpoel (N-VA).

Fin juillet, la ville a décidé de fermer temporairement la piscine municipale de Farys Noordzeebad. Cette décision a été prise par précaution car les cas de Covid sont en hausse. Vendredi, le conseil municipal a décidé d'ouvrir la piscine à partir du 1er septembre aux écoles, clubs et associations qui redémarrent leurs activités en septembre. "Nous avons de bons accords avec les écoles et les clubs qui utilisent le Farys Noordzeebad et nos salles de sport", poursuit l'échevine des Sports Nadia Cloetens (N-VA). "En raison de cette pandémie, de nombreuses mesures et protocoles doivent être respectés par les athlètes. Ils sont eux-mêmes responsables de prendre les mesures appropriées".