Il y aurait probablement un deuxième loup en Flandre, indiquent jeudi la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir et l'agence flamande pour la nature et les forêts (Agentschap voor Natuur en Bos). Les gardes forestiers de l'organisation ont découvert plusieurs empreintes de pas d'un nouveau loup à Oudsbergen dans le Limbourg. A la suite d'une information fournie par un joggeur, les gardes forestiers ont découvert jeudi plusieurs empreintes de pas d'un loup à Oudsbergen. Elles n'appartiennent probablement pas au loup déjà présent dans la région, appelé August. Des experts de l'Institut flamand pour l'Etude de la Nature et des Forêts ont confirmé qu'il s'agissait bien des empreintes d'un loup. En outre, ils ont exclu que ces traces puissent avoir été laissées par le loup August repéré précédemment, au vu de la différence au niveau de la taille des pattes.

Les autorités flamandes demandent à la population de ne pas nuire aux espèces protégées. "Cela démontre que l'environnement du Limbourg est extrêmement propice à attirer les loups, mais cela représente également un défi", explique Mme Demir. "Non seulement pour la sécurité, par exemple, du bétail, mais aussi pour les gens. C'est pourquoi j'appelle tous ceux qui vont dans ces forêts à la plus grande vigilance. Vivre avec le loup représente un défi, mais nous devons le relever."