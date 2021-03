Le parquet de Flandre orientale a requis le placement dans un établissement fermé. Le troisième suspect, un jeune Anversois de 17 ans, a été placé lundi dans le centre fermé pour jeunes d'Everberg. Le corps de David P,. originaire de Saint-Nicolas, a été découvert samedi dans un parc de Beveren, à proximité d'une ligne de chemin de fer à hauteur de la Lesseliersdreef. L'homme avait été violemment battu et tué. La victime aurait été attirée dans le parc par les trois suspects grâce à l'application de rencontre Grindr.

Les suspects sont tous les trois mineurs. Le plus jeune est âgé de 16 ans et originaire de Kieldrecht (une section de la commune de Beveren), tandis que les deux autres sont âgés de 17 ans et originaires pour l'un d'Anvers et, pour l'autre, de Verrebroek (une autre section de la commune de Beveren).

Les trois jeunes se sont eux-mêmes rendus à la police au cours de ces derniers jours. Ils ont déclaré qu'ils voulaient voler la victime mais qu'ils n'avaient aucun projet d'assassinat. Le parquet a souligné que le mobile faisait l'objet d'une enquête et qu'il n'était pas encore certain qu'il s'agissait d'un crime homophobe. Il n'a par ailleurs apporté aucun détail concernant les déclarations des suspects mineurs. Les enquêteurs cherchent, quant à eux, à savoir si l'homme a été poignardé lors d'une altercation.

Le tribunal vérifiera si les jeunes sont également soupçonnés d'autres faits. La police locale de Waasland-Noord a reçu des témoignages ces dernières semaines concernant d'autres hommes homosexuels qui ont été piégés via Grindr et agressés. L'enquête devrait permettre de déterminer si les trois suspects, déjà connus de la police et du tribunal de la jeunesse pour vol et vandalisme, ont fait d'autres victimes.