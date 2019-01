Quelques centaines de manifestants d'extrême-droite sont rassemblés jeudi soir à la gare de Ninove. Une manifestation contre la composition du nouveau collège communal est prévue dans la ville flandrienne à partir de 19h00. Les manifestants ont déployé des drapeaux flamingants et scandé des slogans hostiles à la gauche.

La gare se trouve à 15 minutes à pied de l'hôtel de ville, où se déroule le conseil communal. Le centre-ville est bouclé et les rues sont désertes, à l'exception de quelques joggeurs et piétons.

L'installation du nouveau collège communal met fin à l'incertitude engendrée par les élections communales du mois d'octobre. Forza Ninove, une liste emmenée par Guy D'Haeseleer qui siège au parlement flamand dans les rangs du Vlaams Belang, disposait de quinze sièges. Il manquait à la formation d'extrême droite deux sièges pour atteindre la majorité absolue, l'Open Vld en comptant neuf et la liste Samen (CD&V, sp.a et Groen) sept. Ces deux dernières listes sont finalement parvenues former une majorité, grâce au soutien de la tête de liste N-VA. Ce soutien a valu à Joost Arents son exclusion du parti nationaliste.

Une contre-manifestation est également prévue dans les rues de Ninove jeudi soir.