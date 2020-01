La police locale de la zone Malines-Willebroek a poursuivi le soir du Nouvel An un cycliste de 19 ans, qui avait bafoué le code de la route. Une fois interpellé, le jeune, visiblement ivre, a expliqué qu'il s'était enfui pour tester le "temps de réaction" de la police. La police a voulu interpeller le cycliste qui avait commis plusieurs infractions au code de la route. Le jeune s'est toutefois enfui. Il a pu être arrêté et avait une alcoolémie d'1,4 pour mille dans le sang. Il a expliqué qu'il avait poursuivi sa route pour tester le temps de réaction des policiers. "Et ce n'était pas trop mal", leur a-t-il lancé. Il devra comparaître devant le tribunal de police.

Au cours de la nuit, la police a effectué 519 alcootests et sept automobilistes ont été contrôlés positifs. Quinze avaient trop bu tandis que deux étaient sous l'influence de drogue.