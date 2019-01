L'affaissement d'un pont surplombant le canal maritime Bruxelles-Escaut, jeudi matin à Humbeek (Grimbergen), a eu lieu après qu'un navire chargé avait percuté le tablier de la partie mobile de ce pont levant, apprend-on de la commune et de la société Vlaamse Waterweg, qui gère et exploite les cours d'eau en Flandre. Selon cette dernière, c'est peu avant 09h30 jeudi matin que le navire, qui naviguait en direction de Bruxelles, a touché la structure à hauteur de Humbeek-Sas. Le contact a fait glisser de plusieurs mètres la route passant par le pont, selon le bourgmestre et selon Kevin Polfliet, porte-parole de "De Vlaamse Waterweg". Sur son site, la société indique que ses services sont en train d'estimer l'importance des dégâts et de préparer les travaux de réparation. La priorité sera donnée à un rétablissement rapide de la navigation depuis et vers Bruxelles, car des dizaines de navires passent quotidiennement à cet endroit, précise-t-on.

On peut d'ores et déjà dire que les dégâts sont "très lourds", selon Kevin Polfliet. Le pont sera "hors service" pour un long moment, prévient-il. "Nous envisageons la possibilité d'une déviation locale". Le pont est bien entendu également fermé à la circulation routière à la suite de l'accident.

Le bateau qui a percuté la structure a été endommagé mais on n'y déplore aucun blessé. La cause précise de l'incident reste encore peu claire.

Le signal sonore était enclenché et les barrières avaient été abaissées. Le pont était en train de se soulever pour laisser passer le navire quand ce dernier est entré en collision avec la structure, selon la commune de Grimbergen. Les câbles du pont ont alors été brisés.