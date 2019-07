Une nouvelle explosion a retenti à Anvers dans la nuit de dimanche à lundi, a confirmé lundi matin la police locale anversoise. Il pourrait s'agir d'une explosion de grenade. Six véhicules et deux façades ont été endommagés. La police a été appelée pour une explosion dans la Marsstraat, dans le quartier de Berchem, à 3h11 durant la nuit. Les premières constatations sur place font état de deux explosions sur le trottoir, qui ont atteint six voitures. Aucun véhicule n'a brulé. Deux façades sont également légèrement endommagées.

Le service de déminage de la Défense, le Sedee, s'est rendu sur place et un chien renifleur a été déployé pour un "sweeping", mais qui n'a trouvé aucun explosif.

Lundi matin, le laboratoire de la police judiciaire fédérale est encore sur place.

La rue a été fermée, et devrait être rendue au trafic en cours de journée.

La ville d'Anvers a fait face à plusieurs incidents impliquant des grenades au cours des derniers mois.