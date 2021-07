A Gilly, les hangars de Glass Design dévastés par les flammes

Pompiers blessés, quartier évacué et déclenchement du plan d'urgence, l'incendie est d'une rare violence.

Ce 22 juillet 2021 à 21h37, les services de secours ont été avisés d’un incendie à Gilly, rue des Sept Actions, dans des hangars de la société Glass Design.

Vu l’ampleur du sinistre, la Zone Hainaut Est a dépêché sur les lieux 5 auto-pompes, rapidement rejointes par 6 citernes dont une de Sambreville et une de La Louvière, ainsi que 3 auto-échelles dont une de Nivelles soit une cinquantaine de soldats du feu. Du côté des forces de l'ordre, elles ont été mobilisées au de-là de leur service et renforcées par les équipes de nuit.

Durant la nuit, le quartier a dû être sécurisé et 31 personnes se sont abritées au centre de loisirs de Lodelinsart. Cette précaution a également été motivée par la présence d'une citerne de gaz soumise à une chaleur intense. Un peu plus tard dans la nuit la phase communale de planification d’urgence a été déclenchée par le Bourgmestre et le personnel de garde des différentes disciplines est rappelé au Centre de Crise Communal présent à l’Hôtel de Police.

Les dégâts matériels sont très importants et on déplore 5 pompiers blessés dont un plus sérieusement touché, suite à une lourde chute.

Vers 03h30, les habitants évacués des numéros impairs de la rue des Ateliers pouvaient réintégrer leur habitation, de même que l’ensemble de ceux habitant la rue des Sept Actions. Quatre maisons dont deux qui étaient inoccupées ont été fortement touchées et ne pourront pas être occupées dans l’immédiat. Les familles seront relogées.

Le Centre de Loisirs de Lodelinsart a été occupé par le personnel d’intervention psycho-social de la ville ainsi qu’un service médical préventif pour prendre en charge les personnes sinistrées.

Le parquet de Charleroi a été avisé des faits, le magistrat de service est descendue sur les lieux et une enquête judiciaire est ouverte en vue de déterminer les causes de l’incendie.