La piscine Yernaux fermée, les clubs et la cafet' sont remontés: "c'est la goutte qui fait déborder le vase, il y a un manque de respect de la Ville de Charleroi" "On sait bien que la piscine Yernaux est vétuste et que la ville n'est pas responsable des problèmes qui se déclarent... mais ils sont responsables de la gestion de ces problèmes. Et là, c'est encore un soucis de plus qui s'ajoute aux autres", s'énerve-t-on sur place, au stade Yernaux, devant la piscine fermée. © van Kasteel Jean van Kasteel Chef d'édition - DH Charleroi





Depuis le 26 juillet, la piscine du stade Yernaux est fermée. Une infiltration d'eau avait été détectée dans la toiture, et quand les services techniques sont intervenus, ils se sont rendus compte qu'il fallait faire une expertise plus précise du problème: "visiblement, ça prendra plus de temps que les 4 jours d'intervention prévus à l'origine", se désole le cabinet de l'échevin des Sports, Karim Chaïbaï. "On est démunis face à ce genre de choses, on sait qu'il y a eu un déficit d'investissements pendant longtemps, qu'il faut rattraper. On sait que pendant un an ou deux, le temps que les travaux de la piscine de Marchienne-au-Pont (qui doit être totalement rénovée, NdlR) soit faits, ça va être difficile et qu'il faudra fermer une semaine ici et une semaine là, pour des petits travaux, on a été prévoyants en allouant des budgets...