Intempéries: un nouveau village wallon inondé

Il était un peu plus de 16 heures quand, en raison des fortes pluies, l’eau a dévalé vers le centre du village d’Hautrage, autour de la place et dans les rues à proximité. Les pompiers sont intervenus.

"Toutes les eaux en provenance de Sirault ont dévalé vers la place d’Hautrage, qui forme une cuvette, confirme l’adjudant des pompiers de Saint-Ghislain Marcel Bauwens. D’habitude, le fossé s’évacue relativement bien mais ici, les précipitations étaient vraiment fortes. Nous avons tout débloqué et plusieurs riverains ont aussi mis en place leur système de pompage. Trois ou quatre maisons ont été plus particulièrement touchées. Il n’y a pas de blessés à déplorer. Le phénomène était fréquent il y a 15 ans. Un bassin de rétention avait été réalisé mais ici, tout est tombé d’un seul coup."

© Devaux





Vers 18 h 30, l’eau commençait à se retirer. Devant la maison de Sébastien Huvelle, place d’Hautrage, plusieurs personnes étaient en train d’évacuer l’eau avec raclettes et seaux. "Nous partions faire les courses quand nous avons remarqué l’eau sur notre devanture vers un bon 16 heures. En nous avançant un peu, nous avons vu une énorme étendue d’eau dans la rue qui donne sur la place, commente Sébastien. Nous avons décidé de ne pas prendre la voiture et d'agir vite et nous avons bien fait. L’eau est vite montée à 30 centimètres en façade mais nous avons placé un barrage avec des sacs et des planches afin qu’elle ne rentre pas dans la maison. Je suis de Sirault et j’avais déjà connu ça il y a 23 ans. Ici, nous venons d’emménager il y a trois mois à peine. Heureusement, il y a plus de peur que de mal."

Au final, l’eau a juste pénétré un peu dans la salle de bains et s’est arrêtée à la première marche de la cave. Sébastien et sa famille ont aussi pu compter sur le soutien de riverains venus leur demander s’ils avaient besoin d’aide.