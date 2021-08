Totemus, une application pour découvrir la Wallonie picarde

Rien de mieux que de profiter de l'été en partant à l'aventure. Grâce à l'application Totemus, petits et grands pourront découvrir le patrimoine et la richesse de la Wallonie picarde.

A cause du coronavirus, nos habitudes du quotidien ont véritablement changé. La population a légèrement mis de côté les vacances à l'étranger pour se recentrer sur les belles régions qu'on peut découvrir dans notre pays. Il va de soi que la Wallonie picarde est sans aucun doute la partie de la Belgique qui fait le plus rêver les touristes d'un jour. Avec son riche patrimoine, et ses différents coins de nature, il est tout à fait possible de prendre son sac à dos et partir à l'aventure en famille ou entre amis.

Disponible depuis l'été de l'année dernière, une application nommée Totemus fera le plus grand bonheur des petits et des grands. Entièrement gratuite, elle permet de découvrir la région tout en partant à la chasse aux trésors. Totemus allie le sport, avec différents niveaux de balades, la culture, grâce à la mise en valeur des richesses et du savoir-faire wallon (contes et légendes, art, gastronomie), ainsi que l’aventure.

A travers cette application parfaite pour l'été, l'objectif est essentiellement de valoriser les richesses du patrimoine wallon à travers le jeu. Pour participer à l'aventure, rien de plus simple. Il suffit de télécharger l'application sur votre smartphone et de créer un compte. Très vite, plusieurs endroits emblématiques de Wallonie sont proposés comme les entités d'Ellezelles, de Tournai ou encore d'Ath.

En participant aux chasses aux trésors et en sillonnant les routes de campagne ou les centres-villes, les aventuriers d’un jour collectionnent des totems et gagnent ainsi des points appelés les toteez. Ces toteez sont directement échangeables dans la grotte aux cadeaux, contre des bons valables chez des partenaires. Il reste plus qu'à partir à l'aventure !