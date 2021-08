Accident spectaculaire à Frameries : Une camionnette se renverse sur le flanc, trois blessés dont un bébé de 15 mois

L’accident a été spectaculaire à la rue Winston Churchill à Frameries. Vers 20h10, les services de secours sont intervenus en urgence pour un accident impliquant une camionnette. Sur place, le véhicule se trouvait sur le flanc, après avoir percuté une voiture en stationnement. Il a ensuite terminé sa course dans la façade d’une maison une cinquantaine de mètres plus loin.

Trois personnes étaient à bord du véhicule accidenté. Le conducteur, coincé dans l’habitacle, a dû être désincarcéré par les pompiers venus apporter leur aide aux policiers de la zone de police boraine. La passagère, accompagnée d’un bébé de seulement 15 mois, ont également été blessés dans l’accident.

© D.R.





Ces derniers ont été transportés en ambulance vers des hôpitaux différents de la région. Heureusement, leurs jours ne sont pas en danger après plusieurs examens. Les dégâts restent principalement matériels au vu de la force de la collision, comme en témoignent les photos.

© D.R.





Comme pour chaque accident, la procédure de vérification via un test alcoolémie et un test drogue a été réalisée. Selon les informations de la police, le conducteur était positif à l’alcool, et roulait visiblement à une vitesse excessive au moment de l’accident. Un PV sera dressé pour le conducteur de la camionnette.