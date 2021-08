Accueil Régions Hainaut Mons-Centre: les discothèques espèrent revenir en piste Elles sont fermées depuis un an et demi. Le CODECO de vendredi pourrait changer la donne. © AFP G.La

La campagne de vaccination avance – plus de 70% de la population est au moins partiellement vaccinée – et la Belgique se déconfine. Le week-end dernier, on a même vu des milliers de personnes faire la fête sans masques ni distanciation sociale au Ronquières Festival...