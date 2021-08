Les porteurs de Géants s'adressent aux Athois: "Cessez toutes ces disputes, commentaires ou querelles politiques"

Quelques jours avant la célèbre Ducasse d'Ath, les emblématiques Géants et leurs porteurs ont souhaité adresser une lettre à la population Athoise. Conscients que cette Ducasse différente fait jaser les citoyens fidèles aux traditions, ceux-ci n'ont pas hésité à remettre l'église au milieu du village et à évoquer des valeurs importantes. "N'oublions pas que nous n'avons qu'un seul ennemi commun, la pandémie, et face à lui, nous devons rester tous unis. Nous, Géants fédérateurs, c'est notre vœu le plus cher. Aucune décision ne sera la bonne. Chacun sera tiraillé par I'envie, la passion, la raison. C'est pourquoi, il était indispensable que nous soyons parmi vous cette année. Notre rôle est aussi de vous soutenir dans cette épreuve", précise les Géants et leurs porteurs à travers cette lettre.

Les porteurs de Géants sont enthousiastes à l'idée de pouvoir à nouveau se pavaner devant les petits et les grands. A cause de la pandémie, les géants sont malheureusement restés dans leur hangar. Ce week-end sera donc une véritable renaissance. "Fallait-il comme l'année dernière ne rien faire? Cette question n'est pas évidente. Ce qui est certain est que nous avons insufflé à nos porteurs de trouver une alternative tellement I'envie était forte d'être avec vous. Ils ont accepté la concession de nous faire vivre quelques heures parmi vous, pour votre plaisir et le nôtre, au risque de déplaire à certains. Ils ont essuyé pas mal de critiques, de chantages, de tensions, mais le plus important n'est-il pas de vous faire plaisir ?"

Effectivement, malgré les nombreuses critiques qu'ont suscitées le plan B, les géants et leurs porteurs semblent satisfaits et ravis de pouvoir fêter cet événement avec les Athois.

"S'ils ont accepté ce plan B, même si celui-ci ne correspond plus au plan d'origine et a été modifié en concertation avec les autorités communales suite aux différentes décisions fédérales, c'est dans un but unique, celui de vous apporter un peu de gaieté dans cette période si difficile pour tous. Et ils nous l'ont certifié, ce plan B sera unique en son genre; il écrira l'histoire, de manière positive ou non selon les avis de chacun. Alors oui, il n'y aura pas de mariage, pas de combat, pas de cortège traditionnel, mais nous ne leur en tenons pas rigueur. Ils nous permettent le seul élément indispensable à nos yeux : être avec vous, danser pour vous. Cessez toutes ces disputes, commentaires ou querelles politiques, et faites vivre notre belle Ducasse au sein de vos cœurs. Parez-vous de nos belles couleurs, mangez de la tarte à mastelles et chantez, dansez, soyez heureux comme nous, nous le serons", conclut les Géants et leurs porteurs.