Grave accident à Gouy-lez-Piéton dans l'échangeur R3/E42

Il était passé minuit depuis peu, jeudi soir, quand un grave accident s'est produit sur l'échangeur entre le R3 et la E42 à hauteur de Gouy-lez-Piéton.

Un conducteur circulait sur le R3 vers Mons, quand arrivé à l'échangeur avec la E42 son véhicule a continué tout droit pour une raison encore inconnue.

Il a alors violemment percuté la séparation en béton, avant que sa voiture ne décolle pour percuter un poteau d'éclairage en l'air. Sous le choc, le poteau s'est couché au sol, et le véhicule a effectué plusieurs soleils avant de retomber lourdement sur le sol, sur le flanc.

Une ambulance et un SMUR de l'hôpital Vésale se sont rendus sur les lieux, avec les pompiers de Marcinelle pour une désincarcération et le balisage, sous les ordres du lieutenant Nicolay, de l'adjudant Decan et du sergent Evrard. Il a fallu une bonne demi-heure pour extraire le conducteur de l'habitacle. Pris en charge par les secours, ce dernier a été transféré au CHU Marie Curie dans un état jugé sérieux.

L'accès vers Liège a été fermé une bonne partie du début de nuit. Dépanneur : SD, constat établi par les WPR de Marcinelle.