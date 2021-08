Le CPAS de La Louvière offre du matériel scolaire à 350 enfants

C’est un coup de pouce bienvenu, d’autant qu’à une semaine de la rentrée scolaire, la Ligue des Familles dénonce le coût important des frais et voyages scolaires qui fragilisent dorénavant les familles plus précaires. Pour lutter contre la discrimination induite par ces coûts parfois très lourds, le CPAS de La Louvière vient d’offrir à 350 enfants, de la maternelle à la sixième année primaire, un petit sac comprenant du matériel adapté à leur niveau.

Tablier de protection pour les plus petits, crayons de couleurs, porte-plume, marqueurs, latte, équerre, compas ou encore un Bescherelle de la conjugaison pour les plus grands,… Le CPAS se refuse à ce qu'école devienne un lieu d'exclusion sociale. "Cette aide matérielle directe octroyée depuis de nombreuses années aux parents en difficulté est rendue possible grâce au subside "Participation et Activation sociale" octroyé par le SPP-IS et plus particulièrement son volet "Lutte contre la précarité infantile", explique le CPAS.

Cette année, le montant alloué est de plus de 76 000 euros. "Outre les kits scolaires, ce subside permet également de répondre aux demandes individuelles des familles en matière de soutien scolaire (cours particuliers, garderie, repas, abonnement de bus,...), médicale et paramédicale. Il permet encore au CPAS d'organiser une fête pour la Saint Nicolas". La distribution des kits a été organisée sur deux jours, ce mardi et ce mercredi.

Les parents concernés avaient normalement reçu un courrier dans le courant de la fin du mois de juillet. Ceux qui ne l’auraient pas réceptionné ou qui auraient oublié ce rendez-vous peuvent prendre contact avec le service social afin de trouver une solution via le 064/88 51 52.