Les Fêtes de septembre seront "Covid safe" à Binche

Comme tout rassemblement drainant beaucoup de public, l'édition 2020 des Fêtes de septembre à Binche a été annulée à cause de la crise sanitaire. Mais cette année, elles auront bel et bien lieu du 10 au 12 septembre, grâce à quelques aménagements.

Premièrement, les festivités déménagent de la Grand-Place au Parc Communal Charles Derbaix. Deuxièmement, ce parc ne sera accessible que sur présentation d'un "Covid Safe Ticket", qui a été d'application lors des quelques festivals qui se sont déroulés depuis la mi-août. Pour rappel, ce CST est valable si la personne qui le détient est complètement vaccinée depuis au moins deux semaines (quatre pour le vaccin unidose Johnson & Johnson) ou si la personne présente soit un test PCR négatif (effectué max 48h à l'avance), soit un test rapide antigénique (effectué max 24h à l'avance).

Après présentation du CST, les participants évolueront dans une zone Covid Safe et auront accès à une multitude d'activités: musique le samedi soir, activités pour enfants et fanfares le dimanche. Les concerts et DJ sets du samedi débuteront dès 17h30 dans le kiosque, où évolueront Saïmiri, Alex Lucas, Orel, Lumoon & Robin, Lloyd Lewis et Alex Germys.

Le parc ouvrira ses portes vendredi dès 17h, le samedi et dimanche dès 11h. Durant ces trois jours, d'autres activités se tiendront en dehors du parc: la braderie traditionnelle se tiendra à l’Avenue Wanderpepen, une brocante aura lieu à la rue Carlo Mahy ou encore la brocante aux jouets sur la Grand-Place.

Enfin, comme chaque année où elles ont lieu, les Fêtes de septembre se dérouleront en même temps que les journées du patrimoine, dans le cadre desquelles l’Office du Tourisme et le Musée du Carnaval et du Masque proposeront une série d’activités.