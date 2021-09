Accueil Régions Hainaut Depuis deux ans le Fab-Lab matérialise des projets 2D et 3D Le Fab Lab se dévoile pour une semaine de porte ouverte après avoir assuré durant la pandémie. © NGOM Frédéric Ngom Journaliste - DH Charleroi

Inauguré en mars 2019, le Fab Lab de Charleroi est l'endroit où chacun, citoyens et entreprises, peut venir concrétiser et matérialiser un projet en utilisant les outils dernier cri comme des fraiseuses numériques, des imprimantes 3D, des scanners, des brodeuses numériques, des découpeuses laser ou plus simplement des outils plus traditionnels tels des rabots, des tournevis ainsi que d'autres outils manuels. "Un Fab Lab est...