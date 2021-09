Accueil Régions Hainaut Les chantiers pharaoniques pour réinventer l’Aquascope de Virelles: préserver la nature en attirant les touristes! Pour l’instant et dans les mois et années qui viennent, de gros investissements seront faits. © van Kasteel Jean van Kasteel Chef d'édition - DH Charleroi





L'Aquascope de Virelles, son étang et sa roselière sont en train de subir, depuis quelques jours, un lourd chantier de lifting. "On avait créé des îlots pour la reproduction des oiseaux, et ça a super bien marché,...