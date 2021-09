Une nouvelle antenne mobile de vaccination pour la région de Charleroi dès la semaine prochaine

La Wallonie a aujourd’hui complètement vacciné près de 80% de sa population adulte. Afin de protéger un maximum de personnes et de circonscrire la circulation du Covid-19, les autorités wallonnes veulent continuer à faire monter le taux de couverture vaccinale, en particulier chez les jeunes.

C’est la raison pour laquelle, sur proposition de la Ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, et de la Délégation générale Covid-19, une nouvelle antenne de vaccination mobile verra le jour dès la semaine prochaine et durant le mois d’octobre dans la région de Charleroi. Cette dernière s’installera dans différentes entités et à proximité de plusieurs hautes-écoles pour permettre à tous les citoyens qui le désirent de se faire facilement vacciner.

Le vaccin Pfizer ou unidose Johnson & Johnson (réservé aux personnes de 41 ans et plus) y sera distribué. Les personnes pourront s’y rendre sans avoir besoin de prendre rendez-vous. Dès mardi prochain, cette nouvelle antenne mobile fera étape aux lieux suivants :

Mardi 28 septembre et 19 octobre pour les secondes doses :

Mercredi 29 septembre et 20 octobre pour les secondes doses :

Jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre ainsi que le jeudi 21 et vendredi 22 octobre pour les secondes doses :

Samedi 2 et 23 octobre pour les secondes doses :

Dimanche 3 et 24 octobre pour les secondes doses :

Ce dispositif viendra renforcer les 6 autres antennes actuellement déployées en Wallonie et les 16 centres de vaccination toujours ouverts, dont la liste et les horaires sont accessibles sur le site www.jemevaccine.be.