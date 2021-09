Accueil Régions Hainaut Un masterplan de trente ans pour redessiner La Louvière : "Une centaine d’actions concrètes sont définies" La Ville de La Louvière se projette en 2050. L'ancienne cité industrielle se donne 30 ans pour se redéployer. ©BELGA Stéphane Tassin Journaliste politique

La Ville de La Louvière, située entre Charleroi et Mons, a souvent souffert de cette position particulière entre deux grandes villes du Hainaut. Victime comme d'autres de l'essouflement du secteur industriel, la Louvière rencontre les mêmes problèmes que d'autres villes wallonnes marquées au fer rouge par ce passé glorieux de plus et plus lointain mais dont les stigmates sont encore visibles aujourd'hui. Afin de redorer son blason, les autorités communales ont lancé, mercredi soir, un masterplan sur trente ans, nommé L.LO 2050. Le but étant de rendre la ville plus attractive aux investisseurs...