Une scène de violence sexuelle sur son ex-compagne: Dylan affirme "qu’il s’agissait d’un jeu de rôle"

Dès le départ, Dylan conteste avoir violé son ex-compagne, dont il était séparé depuis quelques mois, le 3 septembre 2020. Selon ses explications qu'il a réitérées devant le tribunal correctionnel ce mercredi matin, "il s'agissait d'une relation sexuelle sur fond d'un jeu de rôle." "J'ai eu une relation sexuelle avec elle. J'avais commencé par lui faire des massages et elle s'est retournée pour se mettre sur le dos. Je jouais au violeur", explique-t-il.

Du côté de Laura, la description des faits confirme qu'un viol a bel et bien été commis sur elle. "Elle ne se sentait pas bien et elle est donc montée faire une sieste dans la chambre. Ensuite, elle a été réveillée par une pression sur sa poitrine", relate le parquet en reprenant les explications fournies par la victime.

Deux jours après les faits, cette dernière a été portée plainte à la police, avec le soutien de son compagnon qui travaillait lorsque Dylan s’est rendu au domicile de son ex pour aller conduire son enfant à l’école.

Outre la version des faits de Laura, l'existence de messages envoyés par Dylan à sa victime laisse peu de doutes. "Il a échangé des messages immédiatement après les faits en se reprochant ce qu'il venait de faire", confirme le parquet. "Je ne sais pas la zine qu'il m'a pris, mais je m'en veux", a notamment écrit Dylan.

Le parquet estime qu’il s’agit là d’un abus sexuel. Une peine de 3 ans de prison avec sursis probatoire est requise contre Dylan, inconnu de la justice jusqu’à présent. Jugement le 10 novembre.

* Si vous êtes confrontés à n’importe quel type de violences, voici une liste de numéros utiles : le 112, numéro d’urgence unique pour joindre la police ou les services médicaux.

Le 0800 98 100, numéro gratuit géré par SOS Viol, qui offre écoute anonyme et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et à toutes celles et ceux concernés par la problématique.

Le 0800 30 030, numéro vert en cas de violences conjugales avec une ligne d’écoute spécialisée, confidentielle et gratuite, elle n’est pas un service d’urgence.