De nouveaux dispositifs de vaccination dans le Hainaut dès le 1er novembre

Objectif affiché: augmenter le taux de vaccination en Wallonie, qui atteint aujourd'hui les 81% des plus de 18 ans, afin de se protéger face à la recrudescence du coronavirus, Une nouvelle antenne mobile de vaccination circulera ainsi dans plusieurs communes. Les citoyens pourront s'y rendre sans rendez-vous préalable. Les personnes qui se présentent pour une troisième dose, devront se munir de leur invitation à la vaccination.

L'antenne fera étape à la piscine de Quaregnon (rue des Patriotes), le 1er et 2 novembre, de 9h à 18h; à Frameries, rue de l'Egalite 11, le 3 et 4 novembre, de 9h à 18h; à Hensies (place de Thulin), le 5 et 6 novembre de 9h à 18h; à Comines-Warneton (salle polyvalente Le Bizet, rue des Trois Evêchés 41), du 8 au 9 novembre et du 29 au 30 novembre de 8h15 à 18h45. Il sera également possible de prendre rendez-vous préalablement rendez-vous pour cette antenne, soit via www.jemevaccine.be ou le numéro gratuit 0800/45 019.

L'antenne s'arrêtera encore à Ath (parking du CEVA, chemin des primevères 20), du 10 au 13 novembre et du 1er au 4 décembre, de 9h à 19h; à Saint-Ghislain (Grand'Place), le 22 et 23 novembre de 9h à 18h; à Givry (rue de Pâturages 47), le 24 et 25 novembre de 9h à 18h; et à Boussu (stade Royal Francs Borains, Rue Saint-Antoine 33), le 26 et 27 novembre de 9h à 18h.

Un nouveau centre de vaccination ouvrira également à Dour. Ce dernier sera situé à l'Office du tourisme de Dour (rue de France 4, 7370 Dour). Il entrera en activité à partir du 12 novembre et sera accessible à la population du mercredi au samedi, de 8h à 18h. La prise de rendez-vous dans ce centre est d'ores et déjà possible via www.jemevaccine.be ou le numéro gratuit 0800/45 019.