L'ancien bourgmestre de Charleroi Jacques Van Gompel réhabilité par la justice

L'homme politique avait en 2006 été inculpé de faux, d'usage de faux et détournement et incarcéré durant 22 jours avant d'obtenir devant la justice une simple déclaration de culpabilité. En octobre 2006, Jacques Van Gompel, alors bourgmestre de Charleroi, avait été inculpé de faux, d'usage de faux et détournement dans le cadre des Affaires qui secouaient la métropole et incarcéré durant 22 jours à la prison de Jamioulx. Durant l'enquête, Jacques Van Gompel avait été poursuivi par la justice pour 136 préventions à sa charge. Au final, ce dernier avait obtenu une simple déclaration de culpabilité pour quatre des préventions.

L'ex-bourgmestre carolo avait récemment sollicité sa réhabilitation judiciaire, tout en ayant respecté diverses conditions, notamment d'avoir eu une attitude irréprochable pendant un délai de trois à six ans après sa condamnation, pour obtenir l'effacement de son casier judiciaire. La chambre des mises en accusation a accordé la réhabilitation judiciaire de Jacques Van Gompel, le 25 octobre dernier, a confirmé le parquet de Charleroi. "Moralement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, mais aussi pour ma famille, mon fils", a confié Jacques Van Gompel à Sudinfo.