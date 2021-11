U.P.

Une liaison cyclable pour relier Chapelle-lez-Herlaimont et Piéton

Relier Piéton à Chapelle-lez-Herlaimont à vélo de manière sécurisée devrait bientôt être possible. Lors de son dernier conseil communal, la commune de Chapelle-lez-Herlaimont a voté l'approbation du cahier des charges pour la création d'une liaison cyclable entre les deux villages de l'entité. Le projet, établi par l'intercommunale IGRETEC, consiste en la création d'un itinéraire empruntant la rue Laurent, la rue Clément Anskens et la rue de Piéton. Des tronçons de ces rues sont actuellement dépourvus de trottoir et ils doivent être remodelés pour permettre aux usagers actifs de l'emprunter sans risque.

Le projet est budgétisé à un peu plus de 215 000 € TVAC. Il sera subsidié à hauteur de 100 000 € par le SPW, tandis que le reste sera couvert par un emprunt. Les travaux pourront débuter une fois qu'un entrepreneur sera désigné. Cette piste cyclable ne devrait pas être la seule à voir le jour à Chapelle-lez-Herlaimont, l'ambition étant de se doter d'un réseau cyclable potable d'ici trois ans.