Un violent incendie ravage l’école de la Providence à Templeuve

Un très important déploiement de pompiers est en cours ce jeudi matin vers 4h10 dans le centre du village de Templeuve. En cause: un vaste incendie qui ravage l’école de la Providence (face au magasin Aldi).

Ce ne sont pas moins d’une quarantaine de pompiers de six casernes (Tournai, Mouscron, Rebaix, Antoing, Estaimpuis et Leuze) qui sont à pied d’œuvre pour sauver ce qui peut encore l’être. Les camions-citernes affluaient de toutes parts. A 4 h 45, pas moins de cinq citernes, trois autopompes et deux auto-échelles étaient déjà sur place. D’autres équipes et véhicules sont ensuite arrivés en renfort.

On ne déplore aucun blessé.

"Cette école est un bâtiment en L, comprenant un rez-de-chaussée, un étage et des combles. Une partie de l'établissement est plus ancienne, l'autre a été rénovée. Le feu a pris dans la partie rénovée, celle qui longe le terrain de football de Templeuve. Des locaux du foot, imbriqués dans ceux de l'école, ont d'ailleurs été touchés. Malgré les très importants moyens en hommes et en matériel qui ont été déployés, l'aile rénovée a totalement été détruite. Vers 6h30, nous étions maîtres de la situation. L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée", a précisé le major Gillet, qui a supervisé l'intervention.

Des ouvriers de la Ville de Tournai sont également descendus sur les lieux afin d’apporter une aide logistique. Les agents de la zone de police du Tournaisis, quant à elle, interdisaient l’accès au site et déviaient les voitures depuis la place de Templeuve et depuis le terrain de foot.

Le bourgmestre de Tournai Paul-Olivier Delannois va mettre à disposition un local communal afin que les 150 enfants de cette école à pédagogie active (Steiner) puissent être accueillis ce jeudi matin.

À l’heure d’écrire ces lignes, on ignore les circonstances de ce feu. Nous y reviendrons dans le courant de la matinée de jeudi.