Les nouvelles dispositions sanitaires n'impactent pas l'organisation actuelle à l'UMons

L'UMons entend ainsi préserver le maintien des enseignements en présentiel à 100% ainsi que la tenue de la prochaine session d'évaluation de janvier. "Les activités d'apprentissage dans l'enseignement supérieur sont, à ce stade, à nouveau maintenues en 100% présentiel, de même que nos activités et missions d'appui organisées au bénéfice des étudiants", ont indiqué les instances de l'université montoise. Les activités festives ne sont toutefois plus autorisées sur les campus et dans les locaux de l'UMons jusqu'à la fin du quadrimestre. L'organisation du travail au sein de l'université "reste adaptée à l'encadrement technique et administratif nécessaire. Le dispositif annoncé vendredi, notamment en matière de télétravail, reste donc d'application.

"Nous ne déplorons à ce jour aucun cluster de contamination Covid-19 dans nos bâtiments et sur nos campus", a encore indiqué l'UMons. "Le suivi du testing PCR salivaire, que nous réalisons auprès de nos étudiants et membres du personnel à une fréquence de trois prélèvements par semaine depuis le printemps dernier, nous montre qu'actuellement nous enregistrons un taux de positivité très faible, bien en-dessous de la valeur de 15% actuellement enregistrée dans la population belge et 14% dans la tranche 20-39 ans qui nous préoccupe plus particulièrement à l'université."

Les instances de la Haute Ecole provinciale Condorcet en Hainaut ont indiqué, pour leur part, que l'école s'aligne sur le maintien des mesures actuelles, notamment de favoriser le présentiel, et de maintenir la session d'examen. Le télétravail sera amplifié en fonction des réalités de terrain et des fonctions: il est ainsi demandé de tenir les réunions d'équipe à distance. Il est possible que des cours à distance puissent être organisés en cas de problèmes ponctuels dans des départements. Les restaurants internes devront, quant à eux, s'adapter aux nouvelles règles sanitaires.