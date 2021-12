V. Dub et F.D.

Mardi matin un bus scolaire a effectué une embardée dans la Rhosnes, à hauteur du pont qui enjambe le cours d’eau à la rue Defliere, à Orroir.

©EdA





Fort heureusement, le chauffeur et la dizaine d'enfants qui se trouvaient à bord ont été sortis sains et saufs de l'habitacle. Certains d'entre eux sont tout de même sous le choc. Le conducteur et l'accompagnatrice se sont occupés de l'évacuation avant d'être épaulés par les services de secours.

Une plaque de verglas serait à l'origine de l'accident.