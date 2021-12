Erquelinnes: paniqués par l'alarme incendie, deux résidents de l'Ascension ont chuté dans l'escalier

Ce samedi vers 13h45, les pompiers de Beaumont et de Thuin, sous les ordres du lieutenant Melchior, ont été requis à la résidence Ascension de la rue de Bougnies, un établissement qui accueille des adultes en situation de handicap mental. Une alarme incendie s'était déclenchée au 3e étage: une chaudière refoulait ses fumées à l'intérieur du bâtiment. Les services d'Ores ont également été requis sur place, et un chauffagiste était attendu pour réparer le problème.

Malheureusement, alors que l'alarme incendie s'est mise en route et que le personnel a commencé à évacuer la vingtaine de résidents, deux d'entre eux ont apparemment paniqué et sont tombés dans les escaliers signale notre correspondant: ils ont tous deux été pris en charge par une ambulance et emmenés en milieu hospitalier.