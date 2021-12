L'ex-compagnon et principal suspect de l'homicide d'une sexagénaire dimanche soir à son domicile situé rue des Déportés à Courcelles, a été placé mardi sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction pour homicide volontaire, a indiqué le parquet de Charleroi.

Féminicide à Courcelles: le suspect inculpé et placé sous mandat d'arrêt

L'autopsie du corps de la victime a révélé que cette dernière est décédée des suites d'une hémorragie provoquée par des coups. La zone de police des Trieux a été requise dimanche soir au domicile de la victime rue des Déportés à Courcelles (province de Hainaut) par un membre de la famille de la victime vivant à l'étage. "L'ex-compagnon de la victime était présent sur place et visiblement faisait de l'esclandre", avait précisé le parquet.

Les policiers, arrivés sur place, ont constaté la présence de l'ex-compagnon et de la victime dans la chambre à coucher. "Les secours ont procédé à une tentative de réanimation de la victime durant 45 minutes, sans succès." L'individu, privé de liberté et auditionné, a été présenté mardi matin devant le juge d'instruction. "Il a été inculpé et placé sous mandat d'arrêt pour homicide volontaire. L'autopsie a révélé que le décès est survenu à la suite d'une hémorragie provoquée par les coups", ont confirmé les autorités judiciaires.

L'inculpé comparaîtra dans les prochains jours devant la chambre du conseil de Charleroi. Ce dernier était récemment connu du parquet pour des coups portés à la victime.