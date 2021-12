Un jeune homme de 16 ans victime d'une agression homophobe à Couillet

La victime a subi des insultes et des coups et blessures. L'agression a été commise dimanche soir vers 18H00, non loin du pont surplombant le R3 entre la rue Joseph Wauters et l'avenue de l'Armée Française, à Couillet. La victime, âgée de 16 ans, a subi des insultes, des coups et blessures, des crachats par plusieurs individus. "Il y avait trois individus derrière moi alors que je rentrais chez moi. Je me suis mis à marcher rapidement, mais une main m'a tiré vers l'arrière en me plaquant contre le sol avant de me donner des coups de pied, des coups de lames, des crachats, etc.", a indiqué la victime sur Instagram.

Une plainte a été déposée à la suite des faits auprès de la zone de police de Charleroi. Une enquête a été ouverte.