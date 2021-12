Accueil Régions Hainaut Les cinémas ouverts à Tournai et Mouscron, le Ramdam aux dates prévues Les cinémas de Tournai et de Mouscron rouvrent presque normalement leurs portes ce mercredi après-midi. À Ath, les cinéphiles devront attendre un peu. Le Ramdam Festival aura lieu aux dates prévues. ©EDA Christophe Desablens

Les grosses sorties des fêtes de fin d'année (Spider Man et Matrix), des films familiaux (Clifford, Monster Family), des comédies (Le test et Les Tuche 4), des films d'horreur (Resident Evil et Affamés). Le cinéma mouscronnois For&ver a été le premier à publier sa programmation dès mardi soir pour la réouverture de mercredi. " On peut redémarrer à peu près normalement parce qu'on n'avait pas tout éteint. Il n'y a donc pas de grosse remise en route à effectuer comme après les longs confinements qui avaient nécessité plusieurs...