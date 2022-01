La décision est tombée: le carnaval de Binche est annulé

La décision était très attendue, elle est tombée ce lundi: le carnaval de Binche 2022 n'aura pas lieu. C'est la deuxième année consécutive que le carnaval est annulé.

"Nous avons entretenu un espoir depuis de mois, nous avons préparé ce carnaval", indique le bourgmestre Laurent Devin. "Mais vendredi soir, le baromètre covid a mis un terme à nos espoirs. Il repose notamment sur le nombre d'hospitalisations par jour. Or, il y a eu une augmentation de 39% la semaine dernière. Et les modèles prédisent encore des augmentations. On peut donc dire que le baromètre a tué le carnaval de Binche 2022. De plus, il va falloir passer à trois doses pour le CST. Et ce CST est obligatoire en code rouge ou orange. Il faudrait donc passer en code jaune pour organiser le carnaval. Aujourd'hui, on ne peut plus l'espérer."

Plus d'info à venir.