Une commission parlementaire pour Mawda? La bataille reprend

La mort de la petite Mawda, tuée d'un tir policier alors qu'elle était poursuivie avec d'autres migrants, n'est pas un banal accident. Le drame est survenu dans un contexte politique bien particulier ayant pour cadre l'opération Medusa. Et c'est sur ce contexte que le collectif Justice 4 Mawda voudrait faire toute la lumière.

Or, si la justice a statué sur les sorts du policier et des deux passeurs, les éventuelles responsabilités politiques, elles, ne sont pas encore établies. Une commission parlementaire est donc réclamée. Le collectif Justice 4 Mawda invite ainsi les citoyens à interpeller leurs députés. Il en faut 76 pour qu'une commission soit mise en place. Pour l'heure, on est loin du compte. Mais après l'avoir mise entre parenthèses, le temps que les procédures en appel prennent fin, le collectif entend bien relancer sa campagne.

"En marge des représentations de la pièce de théâtre Mawda, ça veut dire tendresse, nous relançons la mobilisation pour une commission parlementaire. La campagne est d'ailleurs rejointe par les parents de Mawda qui attendaient la fin des procédures judiciaires", explique un porte-parole du collectif. "Le tribunal de Mons a reconnu qu'il y avait des dysfonctionnements structurels et des questions légitimes sur la politique migratoire et le traitement des victimes. Mais il a déclaré que ça ne relevait pas de sa compétence. Pour y répondre, il faut une commission parlementaire."

Le collectif espère que la mobilisation citoyenne finira par payer. "Plutôt que de faire du lobbying dans les couloirs du parlement, nous avons invité les citoyens à interpeller leurs députés. Ce type de démarches se multiplie. Depuis quelque temps, si on a suffisamment de signatures, on peut être entendu au parlement ou déposer un projet de loi. On pense que ce type d'approche permet de retisser des liens entre les citoyens et les députés. Nous avons donc choisi cette voie. Le PTB et Défi ont déjà répondu favorablement. D'autres élus, du PS et d'Ecolo notamment, ne sont pas opposés, mais ne veulent pas déposer de texte, car ils estiment que ça ne passera pas dans la majorité. Il faut donc que les citoyens se mobilisent pour faire bouger les députés."

L'enjeu est de taille pour le collectif. "La mort de Mawda est survenue dans un contexte de traque des migrants. Et ça continue encore aujourd'hui. L'opération Medusa est toujours en cours et un nouveau drame pourrait survenir."

De nombreuses personnalités se sont déjà manifestées pour réclamer justice. C'est le cas notamment du cinéaste Ken Loach, de Roger Waters (Pink Floyd), de Tom Morello (Rage Against the Machine), de Peter Gabriel ou encore de Thurston Moore (Sonic Youth). Reste à voir si les députés belges suivront. "Nous avons l'espoir que ça aboutisse et que les partis de la majorité fassent preuve d'un peu plus de courage. On sent que cette politique migratoire crispe la Vivaldi. Il faut réagir avant le prochain drame", conclut le porte-parole du collectif Justice 4 Mawda.