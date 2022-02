Doudou 2022 : la ville de Mons lance les préparatifs !

Les annulations d’événements de masse, notamment le carnaval de Binche, se multiplient. La question est donc logiquement sur toutes les lèvres à Mons : y a-t-il un espoir de pouvoir vivre le Doudou en juin prochain ? La réponse sera intimement liée au contexte sanitaire du moment mais du côté de la Ville, on s’attelle en tout cas aux préparatifs.

Les discussions sont en cours entre l'autorité politique, Joëlle Wattier (la "madame Lumeçon"), les services de la ville, la zone de police Mons-Quévy et les différents partenaires. "Je ne suis pas Madame Soleil mais les experts semblent s'accorder à dire que la situation sera plus favorable au printemps. On a donc pris le parti de s'attacher à cet espoir, même si l'on reste conscient que rien n'est encore joué", souligne Nicolas Martin (PS), bourgmestre.

"On a décidé de lancer tous les préparatifs, comme si la ducasse allait bien se tenir. C’est notre ligne de conduite depuis le début de la crise : on tente d’anticiper au maximum les choses, malgré le peu de certitudes. C’est ce qui nous a par exemple permis d’organiser notre marché de Noël cette année. Nous avions travaillé en imaginant que le CST serait obligatoire, qu’il faudrait une entrée et une sortie distincte… Nous avons navigué à vue pendant trois mois mais cela a payé."

Certains marchés seront donc lancés, l'ordonnance de police sera préparée, le concours du Doudou illustré sera mis sur pied. "On n'imagine pas un Doudou différent car les traditions sont bien ancrées et le rituel est trop précis. On ne peut pas non plus imaginer organiser la ducasse si le Covid Safe Ticket est requis, compte tenu du nombre de participants et du fait que des Montois habitent le périmètre du centre-ville."

Ce sera donc la ducasse telle qu'on la connaît, sinon rien ! "On n'imagine pas non plus un report. On y avait songé la première année parce que l'on ne savait pas où l'on allait. La deuxième année, cette idée n'a même pas été évoquée. La ducasse est trop liée à la Trinité que pour simplement l'organiser plus tard."

Le maïeur rappelle encore qu’au-delà de la symbolique, la ducasse est un événement majeur pour les commerçants et le secteur Horeca et qu’une nouvelle annulation aurait des conséquences désastreuses pour eux. Notons encore que d’ici le 12 juin, d’autres événements doivent normalement être organisés.

Par exemple la cavalcade de Jemappes, prévue le 18 avril. "Notre réflexion est la même que pour le Doudou mais nous savons que le CST restera obligatoire au moins jusqu'au 15 avril. Les choses paraissent plus complexes vu les circonstances et le fait qu'il faut un mois aux gilles pour commander les costumes et les 150 tonnes d'orange." Une position définitive devrait être adoptée dès la mi-mars. Pour la ducasse, une communication officielle devrait tomber aux alentours des congés de Pâques.