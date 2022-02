Incendie à Ransart: une fillette de 6 ans décède, son frère de 11 ans en état de mort cérébrale

JVK et L.C.

Quatre adultes, dont les parents et le beau-frère qui a sauté du premier étage se blessant aux membres inférieurs, ont également été emmenés en milieu hospitalier avec diverses blessures.

C'est un terrible drame qui s'est joué ce vendredi à Ransart.

Vers 18h30, les pompiers du poste avancé de Jumet, sous les ordres du lieutenant Malagnon, ont été réquisitionnés à la rue Eau-sur-Elle. On leur signalait une habitation totalement en feu : les parents avaient pu s'échapper par le rez-de-chaussée, tandis que le beau-frère du couple a sauté du premier étage, se blessant aux membres inférieurs. Un quatrième adulte se trouvait également sur place et a pu échapper à la fournaise.

Mais deux enfants, une petite fille de 6 ans et un garçon de 11 ans, sont restés bloqués à l'étage.

Quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, les parents paniqués ont signalé que leurs enfants se trouvaient toujours à l'intérieur. Deux pompiers se précipitent alors avec une échelle à l'étage, et parviennent à trouver les enfants malgré les flammes et la fumée, pour les sortir et les ramener sur la terre ferme.

Cinq ambulances et trois SMUR avaient été dépêchés sur place : les secours ont immédiatement commencé la réanimation sur les deux enfants, qui ont ensuite été transportés sous escorte policière vers l'IMTR, dans un état critique. Malheureusement, c'était trop tard : la petite est décédée, tandis que son frère est en état de mort cérébrale.

Les parents, le beau-frère et un quatrième adulte ont également été emmenés en milieu hospitalier, souffrant de diverses blessures dont des fractures.

Un expert du parquet doit se rendre sur les lieux pour déterminer les causes de l'incendie.

