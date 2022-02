Grève CGSLB au TEC: "On s'excuse auprès des voyageurs et des chauffeurs qui voulaient travailler, mais à un moment il faut secouer le cocotier"

Depuis ce lundi matin, plusieurs dépôts du TEC Charleroi sont bloqués par la CGSLB (syndicat libéral), dont les travailleurs sont en grève. En conséquence, aucun bus ni métro n'a pu prendre la route, même si la direction du TEC annonce avoir pu faire rouler certaines lignes : 99 / 108 / 129 / 109a / 132c / 136c / 156a / E109 / E110 / W03 / 366 / 365a.

Contactés, le syndicat CGSLB met en avant un non-respect de la convention collective signée par la direction. "On s'excuse auprès des voyageurs, et des chauffeurs qui voulaient prendre la route, mais il y a plusieurs points de tension avec la direction du TEC et à un moment, il faut secouer le cocotier. La direction a laissé pourrir la situation, et malgré la signature de conventions, ils ne les respectent pas", détaille Jean Verrachi, permanent TEC pour la CGSLB. "Il y a non-respect de la convention collective qui chapeaute la gestion des conflits. Nous avons un problème avec l'état du réseau, le sous-dimensionnement du service du personnel qui entraîne des retards dans le traitement des allocations de mutuelles, syndicales, des plans impulsion et activa... et il y a la prime corona qui n'arrive pas depuis deux ans." Huit revendications sont mises en avant par le syndicat libéral.

De son côté, la direction du TEC Charleroi "condamne vivement ce mouvement spontané non préavisé de la CGSLB, qui survient en dehors de toute procédure de gestion des conflits et qui paralyse le réseau." Un membre de la direction a affirmé à Belga que "ces points doivent être abordés dans le cadre des procédures de gestion du conflit, ce qui ne fut pas le cas ici."

> Pour les voyageurs à l'arrêt, une attestation est disponible sur le site du TEC.