Zone de Police de La Louvière : fin d'un réseau de stupéfiants après 2 ans d'enquête

Des centaines de pilules et une vingtaine d'armes ont été retrouvées.

Hier soir, la zone de police de La Louvière mettait un terme à une enquête menée depuis 2020. Une opération d'envergure a ainsi été organisée ce mercredi 23 février par le service d'enquêtes et de recherches de la zone de police de La Louvière. Ces recherches concernaient une association de malfaiteurs active dans le commerce de stupéfiants.

8 mandats de perquisition ont ainsi été exécutés Les fouilles ont été orchestrées simultanément sur les entités de La Louvière, Binche, Courcelles, Lessines et Jurbise. Au total, 6 personnes ont été privées de liberté. A l'issu de leurs auditions, 3 suspens ont pu être relaxés tandis que les 3 autres doivent se présenter ce jeudi au juge d'instruction chargé de l'enquête.

Les opérations menées par le personnel policier de la zone de police de La Louvière, par les services des zones voisines et par la police fédérale ont permis de découvrir une quantité conséquente de stupéfiants. Les enquêteurs ont notamment découvert 500 grammes de marijuana, plusieurs centaines de pilules de méthamphétamine et diverses quantités de drogue telles que de la cocaïne, de l'extasy et du hashish.

Une vingtaine d'armes, deux pistolets mitrailleurs, des munitions et de l'argent on également été saisis. Cette opération a permis de mettre un terme définitif aux agissements criminels de l'association.