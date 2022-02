Naissance d'un rhinocéros blanc à Pairi Daiza

C’est le lundi 7 février vers 14h qu’Eléonore (surnomée Ellie par ses soigneurs) a donné la vie à Pairi Daiza pour la troisième fois. En 2019, elle mettait au monde Sena (femelle) et en 2016, Sethemba Vasta (mâle qui a rejoint un parc animalier espagnol depuis qu’il est sevré). L’heureux papa est l’imposant Jobi.

Durant ces premières semaines, qui sont toujours délicates pour les nouveaux nés, Ellie s'est à nouveau montrée protectrice et très attentionnée envers son petit. Ce, sous les regards très attentifs des soigneurs et des vétérinaires. Maman et bébé se portent bien et s’intègrent parfaitement au groupe. Pour le moment, ils restent dans le territoire non visible de visiteurs. Ils devraient sortir avec le groupe prochainement. Le petit n’a pas encore de nom. Le parc proposera aux visiteurs de le choisir via un vote sur sa page Facebook.

Superstitions, argent, braconniers…

Dans la nature, la brutale réalité de cette sous-espèce (ceratotherium simum simum) est une raison supplémentaire de célébrer cette naissance à Pairi Daiza. Il y a un siècle environ, le rhinocéros blanc du Sud a échappé ́ de peu à l’extinction complète en milieu naturel. Il ne restait plus que quelques centaines d’individus. Si leur nombre a augmenté ́ au cours des dernières décennies, grâce à la protection et à la surveillance de ses territoires, pour remonter à 20.000 spécimens environ (comptage de 2015 de l'Union internationale pour la conservation de la nature), ces animaux restent encore trop souvent victimes du braconnage.

Pour sauver la sous-espèce méridionale (classée « en menace proche» sur la liste rouge de l'IUCN, l’International Union for Conservation of Nature), les efforts de tous sont nécessaires. Sur le terrain bien sûr, mais aussi dans les Jardins zoologiques où des « ambassadeurs » de l’espèce sont protégés et présentés aux amis des animaux. Pairi Daiza prend part au programme EEP (European Endangered species Programme) de cette espèce, notamment en aidant à la conservation et à la préservation de son patrimoine génétique et en informant les visiteurs des menaces qui pèsent sur elle. En attendant la sortie, très prochaine, du petit et d’Ellie, les visiteurs peuvent rendre visite à Jobi, Madiba, Zimba et Sena, dans leur territoire de la Terre des Origines, l’un des 8 mondes de Pairi Daiza