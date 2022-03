Comment Maxime Hardy a pris goût au "poison de la politique"

Les jeunes et la politique, ça ne colle pas toujours. Pourtant, une nouvelle génération de députés wallons est montée au créneau dans la circonscription de Charleroi Thuin. Parmi ces pépites, le socialiste Maxime Hardy (34 ans). Rencontre.

Qu’est-ce qui vous a convaincu de sauter le pas de la politique ?

"En août 2018, j’ai reçu un appel de Paul Magnette me proposant de pousser la liste PS qu’il emmenait pour les communales à Charleroi. Le bourgmestre venait d’être informé du départ d’Anthony Dufrane qui occupait cette place. Avant d’accepter, j’ai téléphoné à mon président de parti et employeur Elio Di Rupo pour lui faire part de l’opportunité. À l’époque, j’étais porte-parole du PS national. Je me souviens très bien de sa réponse : "la politique est un poison qui a bon goût" m’a-t-il dit. J’ai pris ça pour une invitation, je n’avais aucun plan de carrière. Quelques mois après mon élection au conseil communal, j’ai obtenu la première suppléance de la liste régionale de ma circonscription. Et je suis effectif désormais."

Votre prestation de serment comme député wallon s’est faite dans des circonstances difficiles…

"Très pénibles en effet puisqu’il m’a fallu remplacer Philippe Blanchart décédé fin décembre 2019 des suites de sa maladie. J’ai été installé le 8 janvier 2020 au parlement wallon. Et la semaine suivante, je l’étais à la Fédération Wallonie Bruxelles au terme d’une cérémonie d’hommage très émouvante en présence de sa famille. Ce sont des moments très douloureux que je n’oublierai jamais !"

Quelles sont vos matières de prédilection ?

"L’économie et la stratégie territoriale, des matières auxquelles m’a préparé le certificat en micro-économie et compétitivité de la Harvard Business School que j’avais suivi à l’ULB Charleroi en horaire décalé, sous la direction de… Paul Magnette, avec un certain Thomas Dermine comme intervenant. Le chef de groupe PS au parlement wallon André Frédéric m’a ouvert les portes des commissions de l’Économie et des Affaires générales, cette dernière traitant des grands dossiers wallons comme les inondations, la crise sanitaire, les aides européennes…"

Quel bilan tirez-vous de vos deux années de mandat ?

"Cela peut faire sourire mais j’ai très peu connu le parlement en fonctionnement normal. Deux mois après mon entrée en fonction, la covid-19 débarquait dans nos vies en imposant confinement et distanciel. Nous venons à peine d’en sortir pour retomber dans une autre crise dont il a été largement question en séance plénière ce mercredi : la guerre d’Ukraine. J’ai été désigné par le groupe pour défendre la position du PS par rapport à ce conflit. Populations civiles décimées, accueil des réfugiés, impact pénalisant sur notre économie et fléau pour le pouvoir d’achat des ménages du fait de la flambée des prix de l’énergie, les conséquences sont désastreuses. C’était mon premier discours devant le parlement."

Existe-t-il une union sacrée des députés de Charleroi-Thuin ?

"Il arrive que l’on recherche des convergences et que l’on s’échange des informations comme dans le dossier de la fermeture de l’usine AGC de Fleurus. Nous pouvons nous retrouver sur des analyses et faire front mais avec des limites idéologiques. Nous ne sommes pas dans la même ligne de pensée que le MR ni que le PTB par exemple, nous avons des divergences avec les Ecolos et le CDH."

Quel est l’enjeu économique prioritaire aujourd’hui selon vous ?

"La relocalisation des productions. La crise du covid nous l’a appris, la guerre d’Ukraine et la flambée des prix du gaz nous le confirment : nous devons sortir de notre dépendance à d’autres pays ou continents. Comment y parvenir ? Je suggère par exemple d’instituer une taxe carbone sur les importations, ou d’introduire des clauses éthiques, sociales et environnementales, dans les marchés publics."

Quels autres combats portez-vous ?

"Celui de la santé, c’est un bien que l’État doit pouvoir garantir à tous les citoyens. Je me suis montré actif sur la question des PCB mais il faut élargir le débat à la pollution des sols, de l’eau, de l’air. À ce propos, j’attends impatiemment les résultats des analyses de bio monitoring à proximité des broyeurs de métaux. Nous en avons deux en région de Charleroi, à Marchienne et à Courcelles."

Le métier est-il à la mesure de vos attentes ?

"Tout à fait. Nous sommes à l’aurore d’un monde nouveau, qui se dessine. Pour en anticiper les dérives, nous devons tirer les leçons des erreurs du passé. Oublier, c’est s’imposer de devoir les revivre. Nous, députés, avons cette lourde responsabilité politique."