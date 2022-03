La Louvière accueille à nouveau le festival Si ça vous chante

« Un festival qui ose tout, mais pas n’importe quoi ». C’est de cette façon qu’est décrit le festival "si ça vous chante", présent dans le paysage musical depuis maintenant une dizaine d’années. Depuis 2004, l’événement imagine des itinéraires alternatifs au départ de la commune de La Louvière. Cette année, son coup d’envoi sera donné lundi prochain, le 21 mars. L’événement sera clôturé quelques jours plus tard, à savoir le 26 mars.

Mis en place par les équipes de Central, l'événement "embrasse l'air du temps en évitant soigneusement d'emprunter les autoroutes balisées et autres trajets tout tracés", précise-t-on du côté du Centre Culturel. "Loin des clichés, à l'écart des formats et des festivals figés comme des cartes postales, "Si ça vous chante" interroge la curiosité du public via une ligne de conduite irréprochable. Hors-piste, mais jamais hors de propos, l'affiche de la manifestation laisse en effet une place de choix à tous les modes d'expression."

On y retrouvera en effet de la musique mais également du théâtre musical, du théâtre ou encore du cinéma. "Connecté à l'époque, sensible à la diversité des styles et des genres, le festival accorde une attention toute particulière à la place des femmes dans nos sociétés. Ainsi, le spectacle musical "NinaLisa", auréolé de prix, retrace la vie de Nina Simone, icône engagée, artiste militante, et de sa fille." Il sera proposé au public le 24 mars.

Dans la pièce "Anna", qui sera jouée le mardi 22 mars, Pamela Ghislain et Sandrine Desmet questionnent quant à elles avec nuance le regard de la société sur le viol. Reconnues ici et ailleurs, Keren Ann, Manou Gallo ou Ingrid Nomad soulignent avec force "l'esprit frondeur d'un festival ouvert au jazz, à la pop, à la chanson française et aux sonorités piochées aux quatre coins du globe."

Pour le reste du programme, l'on retrouvera Ma Pauvre Lucette (musique) le 21 mars, le film Mères parallèles de Pedro Almodovar le 23 mars, Keren Ann (musique) le lendemain et finalement Manou Gallo (musique) et Ingrid Nomad 4tet (musique) en clôture, les 25 et 26 mars. Les informations et tickets peuvent être obtenus via le site www.cestcentral.be.