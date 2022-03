Drame à Strépy-Bracquegnies : ce que l'on sait sur les auteurs présumés

Les deux hommes, âgés d’une trentaine d’années, sont cousins et partagent notamment leur amour pour les belles voitures et la vitesse.

Les deux auteurs du drame survenu ce dimanche matin à Strépy-Bracquegnies n’ont, à ce stade, pas encore été entendus par le juge d’instruction en charge du dossier. Il ne s’agit cependant que d’une question de temps avant que P. et N. F. soient questionnés sur leur motivation.

Ce dimanche matin, ils étaient au volant d’une BMW série 5 noire. Ce même véhicule qui a foncé dans un groupe de participants au carnaval, causant la mort d’au moins sept personnes. Certaines victimes ne sont toujours pas sorties d’affaire.

Il reste encore difficile de déterminer précisément quels motifs animaient les auteurs du drame, mais, selon nos informations, un conflit familial pourrait en être la source.