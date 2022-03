Le jour de fête s’est transformé en jour de deuil : le point sur le drame de Strépy-Bracquegnies

Une voiture a foncé dans la foule dimanche matin lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies. Le bilan était dimanche soir de 6 morts, 10 blessés graves et 27 blessés légers. Les circonstances exactes du drame doivent encore être éclaircies et une conférence de presse devrait donner plus de précisions ce lundi.

Ça aurait dû être un jour de fête après une période difficile. Il s'est transformé en jour de deuil" , a déclaré dimanche le Premier ministre Alexander De Croo, à la suite d'une rencontre avec les autorités locales après le drame qui a secoué Strépy-Bracquegnies, une entité de la commune de La Louvière ce dimanche.

Le roi Philippe et la princesse Elisabeth, qui ont tenu à se rendre personnellement sur place, étaient également présents, tout comme plusieurs représentants politiques. "Nous sommes tous avec la famille et avec les proches des victimes. Nous voulons aussi remercier les services de secours qui ont fait tout leur possible" , a ajouté le Premier ministre, après avoir observé une minute de silence. Une conférence de presse du parquet de Mons devait avoir lieu ce dimanche soir mais elle a été reportée. Dans l'attente, voici les informations confirmées à l'heure d'écrire ces lignes.

Le Roi et le Premier ministre à Strépy-Bracquegnies

1. Que s’est-il passé ?

Vers 5 heures du matin, une voiture a foncé sur la foule alors qu'entre 150 et 200 personnes étaient rassemblées devant le hall omnisports de Strépy-Bracquegnies (La Louvière) pour le "ramassage des gilles", aussi appelé "prise du gille", soit le moment où ceux-ci se réunissent, tôt le matin alors qu'il fait encore nuit, afin de faire le tour des habitations pour récupérer leurs compères et faire grossir leurs rangs. " Au moment où le groupe a bifurqué dans la rue des Canadiens, une voiture venant de l'arrière à grande vitesse a littéralement pulvérisé un nombre important de personnes ", a déclaré le bourgmestre de La Louvière Jacques Gobert lors de la conférence de presse tenue dimanche matin, alors que de nombreux éléments étaient encore inconnus. Un juge d'instruction a été saisi du chef de meurtre, apprenait-on par la suite.

"Divers devoirs devront encore être réalisés dans le cadre de cette enquête pour faire la lumière sur ce drame et notamment une reconstitution qui permettra d'établir le trajet exact du véhicule et éventuellement de déterminer le mobile de l'auteur ou des auteurs" , a détaillé le substitut du Procureur du Roi de Mons. Une séquence de vidéosurveillance permet de voir la voiture, peu de temps avant 5 heures, à toute vitesse sur la route empruntée par les gilles et autres personnes les accompagnants quelques minutes plus tôt.

2. Quel est le bilan ?

Le bilan était dimanche soir de six morts mais l'on comptait également dix personnes dans un état grave. Le pronostic vital est engagé pour certaines d'entre elles. Certaines souffrent de multiples fractures, de traumatismes crâniens ou encore de perforation des poumons. Plusieurs victimes sont dans le coma. On compte également 27 autres blessés, plus légèrement. Les autorités font par ailleurs été de "70 personnes impliquées mais non blessées" .

3. Que sait-on à propos des auteurs ?

Les personnes à l’origine des faits seraient deux cousins louviérois, l’un étant né en 1988 et l’autre en 1990. Des éléments indiquent qu’ils rentraient de soirée à bord d’une BMW série 5 de couleur noire. Le profil d’un des deux hommes sur les réseaux sociaux montre une passion pour les voitures sportives et la vitesse. Néanmoins, leurs identités doivent encore être confirmées officiellement.

"Les deux personnes interpellées rentraient d'un dancing et avaient déposé une autre personne juste avant les faits " a également commenté le procureur du Roi de Mons, Christian Henry, dimanche en début de soirée au micro de la RTBF. Il a également confirmé que les deux individus n'étaient pas connus des services de police et que la piste terroriste pouvait a priori être écartée. La thèse de la course-poursuite a également été écartée.

Des analyses sanguines étaient en cours dimanche pour savoir si les deux individus étaient sous influence d’alcool ou de drogue mais les résultats étaient attendus pour ce lundi.

"Les analyses sanguines permettront de dire s'ils ont consommé de la drogue. Les faits ont été qualifiés de meurtre mais on verra ce que l'enquête révélera et si on doit requalifier la chose en homicide involontaire ", a précisé Christian Henry, ajoutant que des perquisitions avaient également eu lieu chez les deux hommes interpellés. Ils devraient être présentés au juge d'instruction ce lundi après-midi.

Le chef de corps de la police de la zone a par ailleurs indiqué que les individus ont été auditionnés après avoir attendu un certain temps, comme c'est l'usage, afin de laisser se dissiper les effets d'un éventuel usage de drogue ou d'alcool. Les corps des victimes seront également autopsiés, a-t-il annoncé, afin de "ne rien laisser au hasard" .

La police cherche à savoir pourquoi le système de freinage automatique dont serait équipé le véhicule a été désactivé. L’enquête doit encore faire le point sur les éventuels motifs ou circonstances ayant mené à ce drame.

4. Quel suivi pour les victimes ?

Un plan d'urgence a été mis en place au niveau communal dimanche et le hall sportif de la commune a été mis à disposition des familles. " Un service d'assistance a également été activé ", avec assistance psychologique, a indiqué le bourgmestre, déplorant la "catastrophe" qui s'est déroulée alors que c'était "le premier carnaval d'après confinement". Cinq SMUR ( service mobile d'urgence et de réanimation) et 16 ambulances ont été envoyées sur place dans la matinée et un poste médical avancé a également été mis sur pied près d'un home tout proche.

Si les festivités n’ont pas été suspendues directement, un rondeau (une danse) de gilles a eu lieu en fin de matinée mais la ville a finalement décidé de les suspendre, par respect pour les victimes.