Accueil Régions Hainaut Drame au carnaval de Strépy : "Le conducteur n’a que des souvenirs parcellaires" Le chauffeur de la voiture qui a foncé dans un groupe de gilles dimanche est en état de choc. Son avocat explique que "son geste est tout sauf volontaire". Son taux d'alcool était légèrement supérieur à la limite autorisée. ©JC Guillaume Emeline Berlier Journaliste

Deux jours après le drame qui a coûté la vie à six personnes, et blessé des dizaines d’autres, les questions persistent. Paolo et son cousin Antonino (surnommé Nino) ont-ils délibérément percuté...