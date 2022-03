L’avocat du chauffard de Strépy-Bracquegnies témoigne: "C'est tout sauf volontaire, mon client est anéanti"

Le jour de fête s’est transformé en jour de deuil : le point sur le drame de Strépy-Bracquegnies

Une voiture a foncé dans la foule dimanche matin lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies. Le bilan était dimanche soir de 6 morts, 10 blessés graves et 27 blessés légers. Les circonstances exactes du drame doivent encore être éclaircies et une conférence de presse devrait donner plus de précisions ce lundi.