Un lâcher de ballons ce mardi en hommage aux victimes du drame de Strépy

Six personnes ont perdu la vie et 10 autres sont toujours dans un état grave lundi, après avoir été percutées par une voiture dimanche au petit matin, alors que les festivités carnavalesques débutaient. Le mardi 22 mars aurait dû marquer la fin des trois jours de festivités liées au carnaval de Strépy-Bracquegnies, il deviendra synonyme d'hommage aux victimes. Un lâcher de ballons sera organisé à 17 heures au carrefour des rues Joseph Wauters et Victorien Ergot, dans le centre du village. L'opération est organisée à l'initiative de la Ville de La Louvière et de l'Amicale de Bracquegnies.

"Ce moment permettra de se retrouver ensemble, de se recueillir au son de quelques tambours et de marquer notre soutien aux familles endeuillées, aux victimes ainsi qu'aux personnes touchées par cette tragédie," ont indiqué les autorités louviéroises.

Un périmètre de sécurité, initialement prévu pour le carnaval, sera maintenu pour ce lâcher de ballons.