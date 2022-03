Drame de Strépy-Bracquegnies: le conducteur a "freiné très fort"

Le parquet a fait le point ce matin sur l'enquête ce mardi matin, au lendemain de l'audition des deux occupants du véhicule qui a fauché un groupe de participants au carnaval de Strépy-Bracquegnies, apportant de nouveaux éléments.

"A ce stade, l'enquête a permis de constater que le véhicule roulait à une vitesse excessive et a freiné avant le choc", a indiqué Damien Verheyen, substitut du procureur du Roi. Le chaufeur a indiqué lors de ses auditions rouler à 90 km/h, alors que la vitesse est limitée à 50 km/h dans la rue des Canadiens, où a eu lieu l'accident. Les enquêteurs ont notamment pu se baser sur des images de caméras de surveillance sur lesquels on voit que les feux de freinage du véhicule s'allume avant l'impact avec le groupe de personnes qui déambulaient à l'occasion du ramassage.



Le parquet confirme que le conducteur est bien Paolo F. et le passager Antonino F., dit Nino. Les deux occupants du véhicule ont été interrogés par la Police Judiciaire Fédérale dimanche et lundi. "Ils ont fait l'objet cette nuit d'un interrogatoire mené par la juge d'instruction en charge du dossier."

"Paolo F. reconnait avoir roulé à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée dans la rue des Canadiens et avoir été surpris par le groupe de gilles", poursuit Damien Verheyen. "Il explique avoir poursuivi sa route sur plusieurs centaines de mètres par l'état de choc dans lequel il se trouvait."

A noter que Paolo F. "n'est pas légalement récidiviste". "La loi établit une récidive spécifique si, dans les trois ans d'une condamnation, on commet des infractions de même nature", a précisé Christian Henry, procureur du Roi de Mons. "En l'espèce, il y a cinq ans qu'il a été condamné et donc, légalement, il n'y a pas de récidive. Tout ce que l'on peut dire c'est que, ce qui sera pris en compte par le juge est que l'intéressé a des antécédents spécifiques".

Le conducteur se présente, par ailleurs, sur les réseaux sociaux comme étant un adepte de la vitesse. "Lorsque le juge devra indiquer la sanction, il prendra en compte tout ce qui se trouve dans le dossier, dont des extraits de réseaux sociaux parus dans la presse", a précisé le procureur du Roi de Mons.

Analyses toxicologiques à confirmer

Le parquet confirme également que "les tests effectués dimanche par les services de police ont révélé dans le chef du conducteur un taux d'alcool de 0,29 mg par litre d'air alvéolaire expiré, ce qui constitue un léger dépassement de la limite autorisée." Le test salivaire devant permettre de déterminer la présence éventuelle de stupéfiants s'est révélé négatif, mais "il faudra toutefois attendre plusieurs jours avant de recevoir le résultat des analyses sanguines complètes qui permettront d'établir définitivement si le conducteur avait ou non consommé des stupéfiants"

A l'issue de l'interrogatoire, Paolo F. a été inculpé d'homicide involontaire et de coups et blessures involontaires résultant d'un accident de la route.Il a été placé sous mandat d'arrêt et écroué à la prison de Tournai. Antonino F. a été inculpé de non-assistance à personne en danger et remis en liberté sous conditions. Celui-ci doit s'abstenir de tout contact aved Paolo F., de tout contact avec les victimes ou leurs proches et avec la presse.

"La chambre du conseil de Tournai décidera dans les 5 jours s'il y a lieu de maintenir la détention préventive de Paolo F. pour une durée d'un mois. "

De 3 mois à 5 ans...à ce stade

Que risque Paolo F.? "Les infractions d'homicide involontaire et de coups et blessures involontaires suite à un accident de la route sont punies respectivement par le code pénal de peines de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement et de 8 jours à un an",précise le substitut, Le parquet rappelle encore que la qualification retenue dans le cadre d'une inculpation est provisoire et fondée sur des éléments encore très parcellaires de l'enquête. "Elle peut évoluer à tous les stades de la procédure, y compris pendant l'enquête dans l'hypothèse de la découverte de nouveaux éléments relatifs à une éventuelle d'intention d'homicide."