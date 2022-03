Pas de mesure spécifique supplémentaire pour les autres carnavals de la région du Centre

Les instances louviéroises se sont penchées mercredi sur la possibilité d'ajouter ou non des mesures de sécurité supplémentaires pour les prochains carnavals qui auront lieu dans les semaines à venir.

Le "Laetare" de La Louvière aura lieu les 27, 28 et 29 mars. Le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, a indiqué qu'aucune mesure spécifique supplémentaire ne sera prise pour les événements à venir. "Il reste cinq carnavals au programme dans notre entité", a-t-il précisé. "Nous avons rappelé aux sociétés folkloriques de respecter les termes liés au code de la route lors des cortège et ramassages, soit encadrer le groupe avec des signaleurs et se tenir sur la bande de droite de la chaussée. Je veux souligner ici que l'élément essentiel dans le drame de Strépy-Bracquegnies a été la vitesse." Le ramassage consiste à aller chercher chaque gille chez lui avant de converger en groupe vers le centre du village.

Les autorités communales louviéroises ont convenu, avec les différentes sociétés carnavalesques locales, de la tenue d'une minute de silence avant le "rondeau" des gilles dans chaque entité. D'autres hommages pourraient être prévus par les sociétés locales qui se rencontreront jeudi dans la matinée pour en décider.